Мэр Москвы стал лауреатом высшей юридической премии "Юрист года"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев наградил мэра Москвы Сергея Собянина высшей юридической премией "Юрист года" 2023 года в номинации "За защиту социальных и трудовых прав граждан".

По словам Собянина, более 35 лет назад он получил второе высшее образование по юридическому направлению. Он отметил, что эти навыки помогли ему, когда он стал одним из первых мэров небольшого города.

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