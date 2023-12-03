Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 10:00

Новости

Мэр Москвы стал лауреатом высшей юридической премии "Юрист года"

Мэр Москвы стал лауреатом высшей юридической премии "Юрист года"

Сергей Собянин стал лауреатом премии "Юрист года"

Сергей Собянин стал лауреатом премии "Юрист года"

Собянин получил премию "Юрист года"

Почти 19 тысяч опор освещения установили во дворах и около соцобъектов в Москве

Новости часа: около 5 тыс семей получили квартиры по программе реновации в ЮВАО

Собянин заявил, что москвичи могут проверить свое здоровье в 77 центрах госуслуг

Проект "Москва – город кино" получил премию в сфере креативных индустрий – Собянин

Собянин объявил о начале голосования по выбору имени для медвежонка панды

Собянин утвердил новый порядок расчетов за отопление в Москве

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев наградил мэра Москвы Сергея Собянина высшей юридической премией "Юрист года" 2023 года в номинации "За защиту социальных и трудовых прав граждан".

По словам Собянина, более 35 лет назад он получил второе высшее образование по юридическому направлению. Он отметил, что эти навыки помогли ему, когда он стал одним из первых мэров небольшого города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика