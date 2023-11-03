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Новости

03 ноября, 20:00

Город

Новости часа: Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Новости часа: Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Новости часа: уровень бронирований отелей Москвы на новогодние выходные составил 45%

Новости часа: количество поездок на электробусах в Москве выросло на 17% с начала года

Новости часа: Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Новости часа: более 3 700 человек вступили в "Московское долголетие" онлайн – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Собянин: более 3,7 тыс человек записались онлайн в проект "Московское долголетие" с июня

Новости часа: более 1 250 электробусов перевозят пассажиров в Москве

Новости часа: более 100 млн раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Животные и птицы, которые несколько лет считались в Москве исчезнувшими, возвращаются в город. Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания, уточнил Сергей Собянин.

Участок улицы Шаболовки перекроют 4–7 ноября из-за строительных работ. Об этом предупредил Дептранс

Уровень бронирований отелей Москвы на новогодние праздники составляет 45%. Таковые данные комитета по туризму.

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