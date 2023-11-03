Новости часа: Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Животные и птицы, которые несколько лет считались в Москве исчезнувшими, возвращаются в город. Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания, уточнил Сергей Собянин.

Участок улицы Шаболовки перекроют 4–7 ноября из-за строительных работ. Об этом предупредил Дептранс

Уровень бронирований отелей Москвы на новогодние праздники составляет 45%. Таковые данные комитета по туризму.