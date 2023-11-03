Новости часа: Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Животные и птицы, которые несколько лет считались в Москве исчезнувшими, возвращаются в город. Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания, уточнил Сергей Собянин.

Городские службы перешли на усиленный режим работы в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Экстремально теплая погода будет в Москве в воскресенье, 5 ноября, из-за воздуха из Африки и Центральной Азии. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.