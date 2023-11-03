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03 ноября, 17:15

Общество

Новости часа: Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Новости часа: Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Новости часа: более 3 700 человек вступили в "Московское долголетие" онлайн – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Собянин: более 3,7 тыс человек записались онлайн в проект "Московское долголетие" с июня

Новости часа: более 1 250 электробусов перевозят пассажиров в Москве

Новости часа: более 100 млн раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года

Собянин: с начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

Мэр Москвы рассказал о планах реставрации Донского монастыря

Новости часа: Москва выделит допсредства для льготного кредитования малого бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Животные и птицы, которые несколько лет считались в Москве исчезнувшими, возвращаются в город. Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания, уточнил Сергей Собянин.

Городские службы перешли на усиленный режим работы в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Экстремально теплая погода будет в Москве в воскресенье, 5 ноября, из-за воздуха из Африки и Центральной Азии. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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