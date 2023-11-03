Новости часа: более 3 700 человек вступили в "Московское долголетие" онлайн – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3 700 человек стали участниками проекта "Московское долголетие" при помощи онлайн-сервиса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 100 новостроек по программе реновации в настоящее время возводится в столице. Об этом сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Наклейки с триколором украсят московские автобусы, электробусы и трамваи ко Дню народного единства. Об этом рассказал столичный Дептранс.