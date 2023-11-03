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03 ноября, 15:30

Общество

Новости часа: более 3 700 человек вступили в "Московское долголетие" онлайн – Собянин

Новости часа: более 3 700 человек вступили в "Московское долголетие" онлайн – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Собянин: более 3,7 тыс человек записались онлайн в проект "Московское долголетие" с июня

Новости часа: более 1 250 электробусов перевозят пассажиров в Москве

Новости часа: более 100 млн раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года

Собянин: с начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

Мэр Москвы рассказал о планах реставрации Донского монастыря

Новости часа: Москва выделит допсредства для льготного кредитования малого бизнеса

Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3 700 человек стали участниками проекта "Московское долголетие" при помощи онлайн-сервиса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 100 новостроек по программе реновации в настоящее время возводится в столице. Об этом сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Наклейки с триколором украсят московские автобусы, электробусы и трамваи ко Дню народного единства. Об этом рассказал столичный Дептранс.

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