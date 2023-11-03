03 ноября, 14:30Город
Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пользователей онлайн-сервиса записи в "Московское долголетие" за два месяца выросло на 40%. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Пользоваться автобусами и электробусами у станции метро "Медведково" стало еще удобнее. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Расписание поездов Киевского направления и МЦД-4 изменится 4–7 ноября. Это данные МЖД.