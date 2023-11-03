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Новости

03 ноября, 14:30

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Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Собянин: более 3,7 тыс человек записались онлайн в проект "Московское долголетие" с июня

Новости часа: более 1 250 электробусов перевозят пассажиров в Москве

Новости часа: более 100 млн раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года

Собянин: с начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

Мэр Москвы рассказал о планах реставрации Донского монастыря

Новости часа: Москва выделит допсредства для льготного кредитования малого бизнеса

Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс человек

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пользователей онлайн-сервиса записи в "Московское долголетие" за два месяца выросло на 40%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пользоваться автобусами и электробусами у станции метро "Медведково" стало еще удобнее. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Расписание поездов Киевского направления и МЦД-4 изменится 4–7 ноября. Это данные МЖД.

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