Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пользователей онлайн-сервиса записи в "Московское долголетие" за два месяца выросло на 40%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пользоваться автобусами и электробусами у станции метро "Медведково" стало еще удобнее. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Расписание поездов Киевского направления и МЦД-4 изменится 4–7 ноября. Это данные МЖД.