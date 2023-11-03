Собянин: более 3,7 тыс человек записались онлайн в проект "Московское долголетие" с июня

Онлайн-записью в "Московское долголетие" за последние два месяца воспользовались на 40% больше москвичей. Проект запустили на портале mos.ru в июне этого года. Он привлек более 3 700 человек, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

С помощью сервиса можно быстро записаться на занятия в любом районе столицы. Для выбора есть фильтры по направлениям, форматам мероприятий, статусам групп, а также адресам и временным интервалам.

Записаться на занятия москвичи старшего возраста могут и в районных отделах долголетия, а также в центрах госуслуг "Мои Документы". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.