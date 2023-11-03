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Новости

03 ноября, 12:30

Город

Новости часа: более 100 млн раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года

Новости часа: более 100 млн раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года

Собянин: с начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

Мэр Москвы рассказал о планах реставрации Донского монастыря

Новости часа: Москва выделит допсредства для льготного кредитования малого бизнеса

Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс человек

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на юго-западе Москвы

Сергей Собянин открыл уникальный выставочный павильон "Атом" на ВДНХ

Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы в преддверии 4 ноября

Новости часа: Собянин в преддверии 4 ноября вручил награды выдающимся жителям Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 миллионов раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Зона отдыха появилась в парке 40-летия ВЛКСМ в ходе благоустройства. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Москве стартует молодежный чемпионат по технологическому предпринимательству. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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