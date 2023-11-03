03 ноября, 12:30Город
Новости часа: более 100 млн раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 миллионов раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Зона отдыха появилась в парке 40-летия ВЛКСМ в ходе благоустройства. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
В Москве стартует молодежный чемпионат по технологическому предпринимательству. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.