Новости часа: более 100 млн раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 миллионов раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Зона отдыха появилась в парке 40-летия ВЛКСМ в ходе благоустройства. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Москве стартует молодежный чемпионат по технологическому предпринимательству. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.