Собянин: с начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

Более 100 миллионов раз проехали пассажиры на электробусах с начала года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Этот показатель почти на 17% больше чем за тот же период 2022 года. Один из самых популярных маршрутов – т74, который запустили в этом году. Он ходит от МЦД Курьяново до станции метро "Кузьминки". Ежедневно им пользуются больше восьми тысяч раз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.