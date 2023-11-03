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03 ноября, 11:45

Транспорт

Собянин: с начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

Собянин: с начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

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Более 100 миллионов раз проехали пассажиры на электробусах с начала года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Этот показатель почти на 17% больше чем за тот же период 2022 года. Один из самых популярных маршрутов – т74, который запустили в этом году. Он ходит от МЦД Курьяново до станции метро "Кузьминки". Ежедневно им пользуются больше восьми тысяч раз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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