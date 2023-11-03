Мэр Москвы рассказал о планах реставрации Донского монастыря

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Ансамбль Донского монастыря возрождают в Москве. В течение 2023 года реставраторы закончили работы на пяти исторических башнях, вернули исторический облик Новому Собору. Подробнее о том, что еще предстоит сделать, – в эфире телеканала Москва 24.