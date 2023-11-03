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03 ноября, 11:45

Культура

Мэр Москвы рассказал о планах реставрации Донского монастыря

Мэр Москвы рассказал о планах реставрации Донского монастыря

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"Мой район. Навигатор": основную часть реставрации Донского монастыря завершили в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Ансамбль Донского монастыря возрождают в Москве. В течение 2023 года реставраторы закончили работы на пяти исторических башнях, вернули исторический облик Новому Собору. Подробнее о том, что еще предстоит сделать, – в эфире телеканала Москва 24.

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