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Новости

03 ноября, 11:30

Экономика

Новости часа: Москва выделит допсредства для льготного кредитования малого бизнеса

Новости часа: Москва выделит допсредства для льготного кредитования малого бизнеса

Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс человек

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на юго-западе Москвы

Сергей Собянин открыл уникальный выставочный павильон "Атом" на ВДНХ

Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы в преддверии 4 ноября

Новости часа: Собянин в преддверии 4 ноября вручил награды выдающимся жителям Москвы

Новости часа: павильон "Атом" открыли на ВДНХ на обновленной площадке

"Мой район. Навигатор": основную часть реставрации Донского монастыря завершили в Москве

Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон "Атом" на ВДНХ в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва выделит дополнительные средства для льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание движения поездов на МЦД-3 и МЦД-4 изменится в выходные, 4–6 ноября. Об этом предупредил Дептранс.

Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в выставке-форуме "Россия". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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