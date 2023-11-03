03 ноября, 11:30Экономика
Новости часа: Москва выделит допсредства для льготного кредитования малого бизнеса
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва выделит дополнительные средства для льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Расписание движения поездов на МЦД-3 и МЦД-4 изменится в выходные, 4–6 ноября. Об этом предупредил Дептранс.
Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в выставке-форуме "Россия". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.