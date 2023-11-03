Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 10:45

Город

Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс человек

Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на юго-западе Москвы

Сергей Собянин открыл уникальный выставочный павильон "Атом" на ВДНХ

Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы в преддверии 4 ноября

Новости часа: Собянин в преддверии 4 ноября вручил награды выдающимся жителям Москвы

Новости часа: павильон "Атом" открыли на ВДНХ на обновленной площадке

"Мой район. Навигатор": основную часть реставрации Донского монастыря завершили в Москве

Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон "Атом" на ВДНХ в Москве

Собянин открыл павильон "Атом" на ВДНХ

Москва выделит дополнительные средства для программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Максимальный размер кредита составит 30 миллионов рублей, а ставка будет на уровне 12,5% годовых. Субсидию предоставляют на 1 год. Это одна из самых востребованных мер поддержки. При этом льготный кредит без залога на сумму до пяти миллионов рублей можно будет оформить онлайн.

Программа действует для предпринимателей, чья деятельность связана с приоритетными отраслями, например, обрабатывающее производство, IT-технологии, инновации, креативные индустрии и другие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика