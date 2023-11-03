Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса

Москва выделит дополнительные средства для программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Максимальный размер кредита составит 30 миллионов рублей, а ставка будет на уровне 12,5% годовых. Субсидию предоставляют на 1 год. Это одна из самых востребованных мер поддержки. При этом льготный кредит без залога на сумму до пяти миллионов рублей можно будет оформить онлайн.

Программа действует для предпринимателей, чья деятельность связана с приоритетными отраслями, например, обрабатывающее производство, IT-технологии, инновации, креативные индустрии и другие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.