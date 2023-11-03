Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс человек

Больше 220 тысяч человек посетили третью Московскую неделю интерьера и дизайна. Об итогах форума в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Гости выставки могли купить разнообразные товары для дома, например, мебель, текстиль, посуду, материалы для ремонта. А свою продукцию в центре Москвы представили свыше 650 российских и зарубежных компаний, в том числе столичные производители. Среди них и – участники программы поддержки местных производителей "Сделано в Москве".

Как сообщил Собянин, на форуме подписали 12 соглашений на сумму свыше 15 миллиардов рублей. Из масштабных – договор о сотрудничестве между фондом "Московский инновационный кластер" и особой экономической зоной "Доброград-1".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.