Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 07:15

Город

Сергей Собянин открыл уникальный выставочный павильон "Атом" на ВДНХ

Сергей Собянин открыл уникальный выставочный павильон "Атом" на ВДНХ

Собянин вручил награды выдающимся жителям Москвы в преддверии 4 ноября

Новости часа: Собянин в преддверии 4 ноября вручил награды выдающимся жителям Москвы

Новости часа: павильон "Атом" открыли на ВДНХ на обновленной площадке

"Мой район. Навигатор": основную часть реставрации Донского монастыря завершили в Москве

Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон "Атом" на ВДНХ в Москве

Собянин открыл павильон "Атом" на ВДНХ

Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Сергей Собянин открыл новый павильон "Атом" на ВДНХ. При его строительстве инженеры применяли сложнейшие технические решения, например, панорамные окна высотой 12 метров, три подземных этажа и особая кровля, которую можно использовать как террасу.

Новый музей посвящен истории развития ядерной энергетики в России. Там представлены важнейшие достижения страны в этой отрасли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика