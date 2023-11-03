Сергей Собянин открыл уникальный выставочный павильон "Атом" на ВДНХ

Сергей Собянин открыл новый павильон "Атом" на ВДНХ. При его строительстве инженеры применяли сложнейшие технические решения, например, панорамные окна высотой 12 метров, три подземных этажа и особая кровля, которую можно использовать как террасу.

Новый музей посвящен истории развития ядерной энергетики в России. Там представлены важнейшие достижения страны в этой отрасли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.