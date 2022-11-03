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Новости

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Политика

Новости часа: Собянин и Хуснуллин обсудили инфраструктуру приграничных регионов

Новости часа: Собянин и Хуснуллин обсудили инфраструктуру приграничных регионов

Новости часа: в СМИ сообщили о возможной причине ДТП с такси на улице 1905 года

Первые корпуса индустриального парка "Руднево" заработали 2 ноября

Собянин подписал распоряжение о продлении проекта "Московский предуниверсарий"

Собянин продлил проект "Московский предуниверситарий"

Новости последнего часа: в МИД рассказали, кто должен быть гарантом зерновой сделки

Команда Москвы победила на Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: доходы от мероприятий 4 ноября в Москве направят на поддержку новых регионов

Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Меры финансовой поддержки приграничных регионов обсудили мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Средства будут направлены на восстановление социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, которая пострадала в результате боевых действий.

РФ удовлетворена подписанием Украиной гарантий неповторения атак в Черном море. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Повышенный уровень опасности из-за гололедицы объявили в Подмосковье до конца недели. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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