Новости часа: Собянин и Хуснуллин обсудили инфраструктуру приграничных регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Меры финансовой поддержки приграничных регионов обсудили мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Средства будут направлены на восстановление социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, которая пострадала в результате боевых действий.

РФ удовлетворена подписанием Украиной гарантий неповторения атак в Черном море. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Повышенный уровень опасности из-за гололедицы объявили в Подмосковье до конца недели. Об этом сообщил Гидрометцентр.