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Город

03 ноября, 20:30

Собянин открыл специализированный эндоскопический центр в ГКБ имени Буянова

мэр Москвы медицина город видео Никита Гмыза Александра Корнева

Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова.

По его словам, несмотря на ограничения в пандемию, в городе продолжают реализоваться крупные проекты в области развития медицины.

По его мнению, работа двух центров позволит сделать "революцию в области эндоскопических исследований". За счет этого в Москве их станет больше в два раза и их качество поднимется на мировой уровень.

Собянин добавил, что в этих центрах будут использовать лучшее оборудование с применением искусственного интеллекта. Он выразил надежду, что с запуском этих двух мощнейших центров ранняя выявляемость онкологии, а значит, и продолжительность жизни в Москве, увеличится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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