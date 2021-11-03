Собянин открыл специализированный эндоскопический центр в ГКБ имени Буянова

Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова.

По его словам, несмотря на ограничения в пандемию, в городе продолжают реализоваться крупные проекты в области развития медицины.

По его мнению, работа двух центров позволит сделать "революцию в области эндоскопических исследований". За счет этого в Москве их станет больше в два раза и их качество поднимется на мировой уровень.

Собянин добавил, что в этих центрах будут использовать лучшее оборудование с применением искусственного интеллекта. Он выразил надежду, что с запуском этих двух мощнейших центров ранняя выявляемость онкологии, а значит, и продолжительность жизни в Москве, увеличится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.