Собянин открыл специализированный эндоскопический центр в ГКБ имени Буянова

03 ноября, 20:30
Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова.
По его словам, несмотря на ограничения в пандемию, в городе продолжают реализоваться крупные проекты в области развития медицины.
По его мнению, работа двух центров позволит сделать "революцию в области эндоскопических исследований". За счет этого в Москве их станет больше в два раза и их качество поднимется на мировой уровень.
Собянин добавил, что в этих центрах будут использовать лучшее оборудование с применением искусственного интеллекта. Он выразил надежду, что с запуском этих двух мощнейших центров ранняя выявляемость онкологии, а значит, и продолжительность жизни в Москве, увеличится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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