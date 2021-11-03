Собянин: продления нерабочих дней в Москве не будет

18:15
Столичные власти не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября, сообщил Сергей Собянин в ходе открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.
По словам мэра, в городе стабилизировалась ситуация с коронавирусом.
"Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе", – сказал Собянин.
По его словам, с 8 ноября столица возвращается к обычной жизни, но с некоторыми ограничениями. Речь идет о домашнем режиме для горожан старшего возраста, переводе на дистанционную работу 30% сотрудников. В театры и музеи будут пускать только по QR-кодам.
Мэр вновь призвал жителей столицы вакцинироваться от COVID-19 и соблюдать санитарные нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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