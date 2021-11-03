Собянин: продления нерабочих дней в Москве не будет

Столичные власти не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября, сообщил Сергей Собянин в ходе открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.

По словам мэра, в городе стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

"Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе", – сказал Собянин.

По его словам, с 8 ноября столица возвращается к обычной жизни, но с некоторыми ограничениями. Речь идет о домашнем режиме для горожан старшего возраста, переводе на дистанционную работу 30% сотрудников. В театры и музеи будут пускать только по QR-кодам.

Мэр вновь призвал жителей столицы вакцинироваться от COVID-19 и соблюдать санитарные нормы.