03 октября, 21:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских конкурсах

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских конкурсах

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских профессиональных конкурсах.

В публикации в мессенджере MAX мэр отметил результат Елизаветы Богатыревой, которая была признана лучшим воспитателем России. Она работает в детсаду школы № 236.

Также мэр поздравил педагога Анну Александрову из школы №15-42. Она стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2025".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

