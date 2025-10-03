Сергей Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских конкурсах

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских профессиональных конкурсах.

В публикации в мессенджере MAX мэр отметил результат Елизаветы Богатыревой, которая была признана лучшим воспитателем России. Она работает в детсаду школы № 236.

Также мэр поздравил педагога Анну Александрову из школы №15-42. Она стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2025".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.