03 октября, 15:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Интеграл"

В Багратионовском проезде ко Дню учителя открыли новое здание школы "Интеграл". О новом корпусе в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что школа много лет славится своими учениками и победителями олимпиад.

Новый корпус построили для первых и восьмых классов. В здании оборудовали учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку, медицинский блок и столовую. Также там создали понятную навигацию, выполненную в едином стиле.

