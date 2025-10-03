Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Интеграл"

В Багратионовском проезде ко Дню учителя открыли новое здание школы "Интеграл". О новом корпусе в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что школа много лет славится своими учениками и победителями олимпиад.

Новый корпус построили для первых и восьмых классов. В здании оборудовали учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку, медицинский блок и столовую. Также там создали понятную навигацию, выполненную в едином стиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.