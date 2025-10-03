Форма поиска по сайту

03 октября, 10:15

Собянин присвоил статус технопарка СНИИ приборостроения ГК "Росатом"

В Москве продолжается активное развитие сети технопарков, которые объединяют уже около 50 площадок и более 2,2 тысячи компаний. Как сообщил Сергей Собянин, статус технопарка присвоили специализированному институту приборостроения ГК "Росатом" в районе Щукино, где производят приборы для контроля ядерной и радиационной безопасности.

На территории нового технопарка работают 24 компании-резидента с общим числом сотрудников более 850 человек. Параллельно в инновационном центре "Сколково" началось создание нового технопарка на участке площадью один гектар. Инвесторы смогут арендовать его на льготных условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

