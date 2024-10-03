03 октября, 22:30Новости
Новости часа: более 27 тыс новых рабочих мест будет создано на севере Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 27 тысяч новых рабочих мест будет создано на севере Москвы в результате реорганизации территории, сообщил Сергей Собянин.
Большой театр начал продавать только именные билеты по удостоверению личности. Об этом рассказали в театре.
Экскурсии, лекции, кинопоказы пройдут с 4 по 11 октября в честь Всемирной недели космоса на ВДНХ, передает пресс-служба выставки.