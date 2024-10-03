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03 октября, 22:30

Новости

Новости часа: более 27 тыс новых рабочих мест будет создано на севере Москвы

Новости часа: более 27 тыс новых рабочих мест будет создано на севере Москвы

Новости часа: Московский марафон состоится 13 октября

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 27 тысяч новых рабочих мест будет создано на севере Москвы в результате реорганизации территории, сообщил Сергей Собянин.

Большой театр начал продавать только именные билеты по удостоверению личности. Об этом рассказали в театре.

Экскурсии, лекции, кинопоказы пройдут с 4 по 11 октября в честь Всемирной недели космоса на ВДНХ, передает пресс-служба выставки.

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