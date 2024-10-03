Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

К системе "Московского паркинга" с июля по сентябрь подключились восемь негородских парковок. Об этом сообщил Дептранс.

Более 20 мероприятий пройдет на ВДНХ в рамках Всемирной недели космоса с 4 по 11 октября. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.