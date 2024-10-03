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Новости

Новости

03 октября, 18:30

Новости

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Сергей Собянин: на севере Москвы будут построены школы, детсады и поликлиника

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

К системе "Московского паркинга" с июля по сентябрь подключились восемь негородских парковок. Об этом сообщил Дептранс.

Более 20 мероприятий пройдет на ВДНХ в рамках Всемирной недели космоса с 4 по 11 октября. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

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