03 октября, 18:00Новости
Новости часа: Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый городской центр развития создадут в Беговом и Хорошёвском районах. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Высокий спрос на выпускников колледжей сохраняется на рынке труда в Москве. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Большой театр теперь будет продавать только именные билеты по документам. Об этом заявила администрация театра.