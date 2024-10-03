Новости часа: Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый городской центр развития создадут в Беговом и Хорошёвском районах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Высокий спрос на выпускников колледжей сохраняется на рынке труда в Москве. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Большой театр теперь будет продавать только именные билеты по документам. Об этом заявила администрация театра.