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Новости

Новости

03 октября, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Новости часа: Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Сергей Собянин: на севере Москвы будут построены школы, детсады и поликлиника

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

"Мой район. Новости": в "Рудневе" появилась площадка подготовки для колледжей Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый городской центр развития создадут в Беговом и Хорошёвском районах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Высокий спрос на выпускников колледжей сохраняется на рынке труда в Москве. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Большой театр теперь будет продавать только именные билеты по документам. Об этом заявила администрация театра.

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