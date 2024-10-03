Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 16:45

Новости

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Сергей Собянин: на севере Москвы будут построены школы, детсады и поликлиника

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

"Мой район. Новости": в "Рудневе" появилась площадка подготовки для колледжей Москвы

Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет, сообщил Сергей Собянин.

Более тысячи столичных памятников промоют в преддверии зимы, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Жители шести старых домов в Люблине начали переезд по реновации. Об этом сообщил заммэра во вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородреновациявидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика