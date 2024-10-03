Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет, сообщил Сергей Собянин.

Более тысячи столичных памятников промоют в преддверии зимы, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Жители шести старых домов в Люблине начали переезд по реновации. Об этом сообщил заммэра во вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.