Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице за прошедшее лето состоялись различные яркие спортивные события. Об этом рассказал Сергей Собянин. Всего власти города организовали порядка 15 тысяч мероприятий.

36 тысяч человек учатся на бюджете в московских колледжах в этом году, подчеркнула заммэра Анастасия Ракова.

Благоустройство у причалов Кутузовский и Сити-Багратион закончат в октябре. Это информация от заммэра Петра Бирюкова.

