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03 октября, 11:45

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

"Мой район. Новости": в "Рудневе" появилась площадка подготовки для колледжей Москвы

Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин: каждый второй выпускник "Школы бизнеса МБМ" открывает свое дело

Сергей Собянин: в "Рудневе" смогут обучать более 3 тыс специалистов в год

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Руднево"

Новости часа: прием в колледжи Москвы увеличится на 53% к 2030 году

Путин и Собянин открыли площадку для практических занятий студентов колледжей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице за прошедшее лето состоялись различные яркие спортивные события. Об этом рассказал Сергей Собянин. Всего власти города организовали порядка 15 тысяч мероприятий.

36 тысяч человек учатся на бюджете в московских колледжах в этом году, подчеркнула заммэра Анастасия Ракова.

Благоустройство у причалов Кутузовский и Сити-Багратион закончат в октябре. Это информация от заммэра Петра Бирюкова.

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