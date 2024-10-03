Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 11:45

Новости

Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

"Мой район. Новости": в "Рудневе" появилась площадка подготовки для колледжей Москвы

Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Собянин: каждый второй выпускник "Школы бизнеса МБМ" открывает свое дело

Сергей Собянин: в "Рудневе" смогут обучать более 3 тыс специалистов в год

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Рудневе"

Новости часа: Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в "Руднево"

Новости часа: прием в колледжи Москвы увеличится на 53% к 2030 году

Путин и Собянин открыли площадку для практических занятий студентов колледжей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

В Москве утвержден проект нового городского центра развития. По нему архитекторы и проектировщики реорганизуют территорию площадью почти 90 гектаров в районах Беговом и Хорошевском, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Использовать собираются концепцию "15-минутного города", которая ставит на первое место пешеходную доступность. Вместе с жильем по реновации построят школы, детские сады, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика