Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

В Москве утвержден проект нового городского центра развития. По нему архитекторы и проектировщики реорганизуют территорию площадью почти 90 гектаров в районах Беговом и Хорошевском, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Использовать собираются концепцию "15-минутного города", которая ставит на первое место пешеходную доступность. Вместе с жильем по реновации построят школы, детские сады, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.