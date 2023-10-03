Новости часа: производитель электроники "Пульсар" получил статус промкомплекса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производитель полупроводниковой электроники "Пульсар" получил статус промкомплекса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Басманный суд заочно арестовал экс-сотрудника СК по Москве по делу о получении взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Временные платформы на станциях МЖД Вохна и Казанское установили на период ремонта.