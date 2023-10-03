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Новости

03 октября, 22:50

Происшествия

Новости часа: производитель электроники "Пульсар" получил статус промкомплекса

Новости часа: производитель электроники "Пульсар" получил статус промкомплекса

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса НПП "Пульсар"

Новости часа: Собянин присвоил статус промкомплекса лидеру полупроводниковой отрасли РФ

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Новости часа: ЕДЦ экономит более 100 часов времени пассажиров метро каждый год

Единому диспетчерскому центру метро исполнилось четыре года – Собянин

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом Троицкой линии метро

Новости часа: утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производитель полупроводниковой электроники "Пульсар" получил статус промкомплекса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Басманный суд заочно арестовал экс-сотрудника СК по Москве по делу о получении взятки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Временные платформы на станциях МЖД Вохна и Казанское установили на период ремонта.

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