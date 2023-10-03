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03 октября, 18:00

Экономика

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса НПП "Пульсар"

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса НПП "Пульсар"

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Производитель полупроводниковой электроники "Пульсар" получил статус промкомплекса. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Научно-производственное предприятие занимается разработкой нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных, микроэлектронных приборов. Новый статус даст возможность пользоваться городскими льготам.

Благодаря новому статусу "Пульсар" сможет экономить до 23,5 миллиона рублей в год. Эти средства пойдут на техническое перевооружение производства, разработку и организацию выпуска новых изделий, цифровую трансформацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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