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Новости

03 октября, 17:30

Общество

Новости часа: Собянин присвоил статус промкомплекса лидеру полупроводниковой отрасли РФ

Новости часа: Собянин присвоил статус промкомплекса лидеру полупроводниковой отрасли РФ

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Новости часа: ЕДЦ экономит более 100 часов времени пассажиров метро каждый год

Единому диспетчерскому центру метро исполнилось четыре года – Собянин

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом Троицкой линии метро

Новости часа: утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лидер российской полупроводниковой электроники "Пульсар" получил статус промкомплекса. Новый статус даст возможность пользоваться городскими льготами, отметил Сергей Собянин.

Первые заморозки обещают в Москве в выходные, 7 и 8 октября. Таков прогноз Гидрометцентра.

До семи баллов обещают вечером 3 октября на московских дорогах. Такой прогноз опубликовал ЦОДД.

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