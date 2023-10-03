03 октября, 17:30Общество
Новости часа: Собянин присвоил статус промкомплекса лидеру полупроводниковой отрасли РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лидер российской полупроводниковой электроники "Пульсар" получил статус промкомплекса. Новый статус даст возможность пользоваться городскими льготами, отметил Сергей Собянин.
Первые заморозки обещают в Москве в выходные, 7 и 8 октября. Таков прогноз Гидрометцентра.
До семи баллов обещают вечером 3 октября на московских дорогах. Такой прогноз опубликовал ЦОДД.