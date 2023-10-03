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Новости

Новости

03 октября, 16:30

Город

Новости часа: ЕДЦ экономит более 100 часов времени пассажиров метро каждый год

Новости часа: ЕДЦ экономит более 100 часов времени пассажиров метро каждый год

Единому диспетчерскому центру метро исполнилось четыре года – Собянин

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом Троицкой линии метро

Новости часа: утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом сквере для жителей района Ясенево

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единый диспетчерский центр метро экономит более 100 часов времени пассажиров каждый год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве в 2024 году появится велопешеходный мост через Яузу. Об этом сообщили в департаменте строительства.

На месте демонтированных гаражей в пойме реки Жужи установили тематическую детскую площадку. О работах сообщил комплекс городского хозяйства.

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