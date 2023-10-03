Новости часа: ЕДЦ экономит более 100 часов времени пассажиров метро каждый год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Единый диспетчерский центр метро экономит более 100 часов времени пассажиров каждый год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве в 2024 году появится велопешеходный мост через Яузу. Об этом сообщили в департаменте строительства.

На месте демонтированных гаражей в пойме реки Жужи установили тематическую детскую площадку. О работах сообщил комплекс городского хозяйства.