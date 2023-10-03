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03 октября, 16:15

Транспорт

Единому диспетчерскому центру метро исполнилось четыре года – Собянин

Единому диспетчерскому центру метро исполнилось четыре года – Собянин

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Единому диспетчерскому центру метро исполнилось четыре года. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Подразделение круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД. Это самый современный диспетчерский центр в мире. Благодаря сотрудникам ЕДЦ график движения поездов в метро соблюдается с высокой точностью.

Отмечается, что центр позволяет экономить более 100 часов времени пассажиров каждый год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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