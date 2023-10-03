03 октября, 16:15Транспорт
Единому диспетчерскому центру метро исполнилось четыре года – Собянин
Единому диспетчерскому центру метро исполнилось четыре года. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Подразделение круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД. Это самый современный диспетчерский центр в мире. Благодаря сотрудникам ЕДЦ график движения поездов в метро соблюдается с высокой точностью.
Отмечается, что центр позволяет экономить более 100 часов времени пассажиров каждый год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также