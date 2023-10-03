Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Основные работы по благоустройству закончили у станции МЦД-4 "Внуково". Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Инвесторы построят в Москве 78 школ, детских садов и поликлиник по договорам участия. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.