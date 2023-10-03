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Новости

03 октября, 15:45

Город

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом Троицкой линии метро

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом Троицкой линии метро

Новости часа: утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом сквере для жителей района Ясенево

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Территории возле 11 станций МЦД благоустроят до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Основные работы по благоустройству закончили у станции МЦД-4 "Внуково". Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Инвесторы построят в Москве 78 школ, детских садов и поликлиник по договорам участия. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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