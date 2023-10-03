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Новости

03 октября, 15:30

Город

Новости часа: утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Новости часа: утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом сквере для жителей района Ясенево

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Территории возле 11 станций МЦД благоустроят до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект пешеходного моста между Пресненской набережной и Тараса Шевченко утвердили в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В поездах Московского центрального кольца обновили информационные стикеры. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Свыше 500 ветхих построек восстановили в столице с 2020 года. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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