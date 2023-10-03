03 октября, 15:30Город
Новости часа: утвержден проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект пешеходного моста между Пресненской набережной и Тараса Шевченко утвердили в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В поездах Московского центрального кольца обновили информационные стикеры. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Свыше 500 ветхих построек восстановили в столице с 2020 года. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.