Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

В столице утвердили проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мост свяжет две набережные – Пресненскую и Тараса Шевченко. Его длина составит 300 метров. Благодаря ему горожане проще смогут добраться до "Москвы-Сити" или театра Мастерская Петра Фоменко, а также к нескольким станциям МЦК и МЦД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.