Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 14:30

Город

Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Собянин утвердил проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом сквере для жителей района Ясенево

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Территории возле 11 станций МЦД благоустроят до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: территории возле 11 станций МЦД благоустроят к концу года

В столице утвердили проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мост свяжет две набережные – Пресненскую и Тараса Шевченко. Его длина составит 300 метров. Благодаря ему горожане проще смогут добраться до "Москвы-Сити" или театра Мастерская Петра Фоменко, а также к нескольким станциям МЦК и МЦД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика