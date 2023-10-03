Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 80%. По словам Сергея Собянина, эта станция станет крупнейшим пересадочным узлом новой линии.



В Москве начали включать отопление в соцучреждениях и жилых домах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Москве 4 октября обещают сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Это данные синоптиков.