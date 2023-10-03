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Новости

03 октября, 14:30

Общество

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Новости часа: "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом сквере для жителей района Ясенево

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Территории возле 11 станций МЦД благоустроят до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: территории возле 11 станций МЦД благоустроят к концу года

Новости часа: Собянин рассказал о финале конкурса по профмастерству "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 80%. По словам Сергея Собянина, эта станция станет крупнейшим пересадочным узлом новой линии.

В Москве начали включать отопление в соцучреждениях и жилых домах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Москве 4 октября обещают сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Это данные синоптиков.

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