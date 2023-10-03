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03 октября, 14:15

Транспорт

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом новой Троицкой линии метро

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Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на 80%. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции.

Завершить строительство первой очереди новой линии планируют до конца 2024 года. "Новаторская" станет крупным пересадочным узлом.

После завершения строительства линия пройдет от станции МЦК ЗИЛ до Троицка. Она снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена, а также сократит интенсивность трафика на ближайших городских магистралях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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