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Новости

03 октября, 13:30

Спорт

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом сквере для жителей района Ясенево

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом сквере для жителей района Ясенево

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Территории возле 11 станций МЦД благоустроят до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: территории возле 11 станций МЦД благоустроят к концу года

Новости часа: Собянин рассказал о финале конкурса по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: учебный корпус с дошкольным отделением строят в Раменках

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: более десяти новых социальных объектов создадут на западе столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городской сад создали рядом с Центром фигурного катания Этери Тутберидзе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами ввели в эксплуатацию в ЗАО. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Еще 26 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

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