Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом сквере для жителей района Ясенево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городской сад создали рядом с Центром фигурного катания Этери Тутберидзе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами ввели в эксплуатацию в ЗАО. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Еще 26 молочно-раздаточных пунктов отремонтировали в Москве. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.