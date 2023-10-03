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Новости

03 октября, 11:30

Город

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Территории возле 11 станций МЦД благоустроят до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: территории возле 11 станций МЦД благоустроят к концу года

Новости часа: Собянин рассказал о финале конкурса по профмастерству "Абилимпикс"

Новости часа: учебный корпус с дошкольным отделением строят в Раменках

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Новости часа: более десяти новых социальных объектов создадут на западе столицы

Новости часа: 850 москвичей выступят на чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отопление начали включать в социальных учреждениях и жилых домах Москвы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более тысячи художественных произведений пополнили библиотеку МЭШ. Это данные департамента образования и науки.

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