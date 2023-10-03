Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отопление начали включать в социальных учреждениях и жилых домах Москвы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более тысячи художественных произведений пополнили библиотеку МЭШ. Это данные департамента образования и науки.