Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе и новый зеленый сквер реализовал город в этом году в Ясеневе. О том, как благоустраивали открытое пространство, которое пустовало более 40 лет, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

По его словам, сквер создали по принципу регулярного сада – со строгими прямыми и симметричными линиями пешеходных дорожек и прогулочных аллей. На холмах разной высоты высадили более 40 крупномерных кленов и более трех тысяч кустарников. Еще там организовали уютные зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

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