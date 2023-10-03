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03 октября, 08:00

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Собянин рассказал о завершении благоустройства территории у Ледового дворца в Ясеневе

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Центр фигурного катания Этери Тутберидзе и новый зеленый сквер реализовал город в этом году в Ясеневе. О том, как благоустраивали открытое пространство, которое пустовало более 40 лет, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

По его словам, сквер создали по принципу регулярного сада – со строгими прямыми и симметричными линиями пешеходных дорожек и прогулочных аллей. На холмах разной высоты высадили более 40 крупномерных кленов и более трех тысяч кустарников. Еще там организовали уютные зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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