Собянин: очень важно в текущих условиях уделять внимание семьям мобилизованных

Городской Центр поддержки семей мобилизованных открылся в Москве на улице Сергия Радонежского. Прием там ведут 20 специалистов.

Сергей Собянин посетил городской Центр поддержки семей мобилизованных. Какие услуги можно там получить? Как можно связаться с Центром? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.