Собянин посетил городской Центр поддержки семей мобилизованных

Центр поддержки семей мобилизованных открылся в Москве на улице Сергия Радонежского. Прием там ведут 20 специалистов.

Сергей Собянин посетил центр поддержки. Какие услуги можно там получить? Нужно ли записываться заранее? По какому графику работает центр? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.