Опыт детских поликлиник в Москве хотят распространить на взрослые медучреждения – Собянин

Опыт детских поликлиник в Москве хотят распространить и на взрослые медучреждения. Планами поделился Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Речь идет об электронных медкартах. Заведения для несовершеннолетних окончательно отказались от бумаг, все они работают с цифровыми носителями.

Внедрять цифровизацию в московских больницах и поликлиниках начали 10 лет назад. В основе работы – единая цифровая платформа. Она обеспечивает ведение на всех этапах: от постановки диагноза и лечения до реабилитации и наблюдения.

Для оформления доступа на mos.ru требуется только учетная запись и полис ОМС. Подростки старше 15 лет могут сделать это самостоятельно.

При этом бумажные документы никуда не исчезнут. Они будут храниться в новом роботизированном кластере Главархива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

