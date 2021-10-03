Москвичи признали Парк Горького лучшим местом для вечерних прогулок. Об этом сообщил на своей странице Вконтакте Сергей Собянин.

"На "Активном гражданине" закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок. По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве – в Парке Горького, со смотровой площадки арки Главного входа", – говорится в публикации мэра.

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