Собянин: первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве

Первый беспилотный трамвай запустили в Москве. Старт движению транспорта дал Сергей Собянин. Трамвай будет курсировать на северо-западе города по маршруту № 10 – от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова.

По словам мэра, запуск первого в России беспилотного трамвая проходил в несколько этапов, а на реализацию проекта ушло два года. Также в столице начали работу два беспилотных трамвая, в которых будут тестироваться новые версии программного обеспечения и обучать искусственный интеллект.

К концу 2026 года в беспилотном режиме будут работать уже 15 трамваев Краснопресненского депо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.