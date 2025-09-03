Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве

Собянин: первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве

Собянин запустил пассажирское движение первого беспилотного трамвая

Собянин: в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

Собянин рассказал, каким будет новый образовательный комплекс на юге Москвы

Мэр Москвы сообщил о планах строительства здания школы в Котловке

Собянин: современный квартал построят в Пресненском и Хорошёвском районах

Собянин: в районе Котловка будет построено здание школы

Собянин утвердил концепцию благоустройства возле станции "Народное Ополчение"

Собянин: проект "Сделано в Москве" уже три года помогает столичному бизнесу

Сергей Собянин рассказал о новой ИИ-разработке московских медиков

Первый беспилотный трамвай запустили в Москве. Старт движению транспорта дал Сергей Собянин. Трамвай будет курсировать на северо-западе города по маршруту № 10 – от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова.

По словам мэра, запуск первого в России беспилотного трамвая проходил в несколько этапов, а на реализацию проекта ушло два года. Также в столице начали работу два беспилотных трамвая, в которых будут тестироваться новые версии программного обеспечения и обучать искусственный интеллект.

К концу 2026 года в беспилотном режиме будут работать уже 15 трамваев Краснопресненского депо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоМаксим ШаманинАлена Суббота

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика