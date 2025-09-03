Форма поиска по сайту

03 сентября, 14:15

Собянин запустил пассажирское движение первого беспилотного трамвая

Сергей Собянин запустил пассажирское движение первого в России беспилотного трамвая. Он будет курсировать на северо-западе Москвы по маршруту № 10 метро "Щукинская" – улица Кулакова.

Мэр напомнил, что внедрение беспилотного трамвая проходило в три этапа. На первом из них работу транспорта контролировал вагоновожатый и принимал окончательные решения, на втором проводились тестовые поездки с пассажирами при участии водителя в кабине, на третьем трамвай стал ездить самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

