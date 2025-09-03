Форма поиска по сайту

03 сентября, 10:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал, каким будет новый образовательный комплекс на юге Москвы

Школу на 720 мест и детский сад на 175 человек построят на Дубининской улице в Даниловском районе Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Два корпуса образовательного комплекса будут визуально напоминать открытую книгу.

В школе расположатся учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, два зала для мероприятий, айти-полигон и обеденный зал. В детском саду – семь групп, музыкальный и физкультурный залы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
