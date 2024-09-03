Сергей Собянин одобрил строительство школы и детского сада в Западном Дегунине

Детский сад и школа появятся в столичном районе Западное Дегунино. Как уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, их построят за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Школа будет рассчитана на 950 учеников, а детский сад – на 350 детей. В них будут работать больше 170 педагогов, воспитателей и других специалистов.

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