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03 сентября, 19:30

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Сергей Собянин одобрил строительство школы и детского сада в Западном Дегунине

Сергей Собянин одобрил строительство школы и детского сада в Западном Дегунине

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Детский сад и школа появятся в столичном районе Западное Дегунино. Как уточнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, их построят за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Школа будет рассчитана на 950 учеников, а детский сад – на 350 детей. В них будут работать больше 170 педагогов, воспитателей и других специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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