Новости часа: более полумиллиона москвичей присоединились к платформе "Город идей"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 тысяч активных жителей столицы присоединились к платформе "Город идей". Об этом рассказал Сергей Собянин.

С начала года в Москве приняли 30 решений о комплексном развитии территорий, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реабилитация Перекопского пруда началась на юго-западе Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.