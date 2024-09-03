Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 47 жилых комплексов по реновации ввели в эксплуатацию на юго-востоке города. Ключи от новых квартир получили 30 тысяч горожан. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электробусы вышли еще на два маршрута в ЗАО и ЮЗАО, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 3 сентября соответствует середине лета.