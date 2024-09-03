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Новости

03 сентября, 13:45

Новости

Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Новости часа: "Город идей" собрал предложения москвичей о культурной жизни столицы

Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

"Мой район. Новости": Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Собянин: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Собянин: более полумиллиона москвичей присоединились к платформе "Город идей"

Собянин открыл школу на юго-западе Москвы

Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Новости часа: 19 основных вылетных магистралей Москвы будут благоустроены

Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 47 жилых комплексов по реновации ввели в эксплуатацию на юго-востоке города. Ключи от новых квартир получили 30 тысяч горожан. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Электробусы вышли еще на два маршрута в ЗАО и ЮЗАО, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 3 сентября соответствует середине лета.

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