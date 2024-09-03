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Новости

Новости

03 сентября, 12:50

Новости

Новости часа: "Город идей" собрал предложения москвичей о культурной жизни столицы

Новости часа: "Город идей" собрал предложения москвичей о культурной жизни столицы

Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

"Мой район. Новости": Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Собянин: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Собянин: более полумиллиона москвичей присоединились к платформе "Город идей"

Собянин открыл школу на юго-западе Москвы

Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

Новости часа: 19 основных вылетных магистралей Москвы будут благоустроены

Сергей Собянин рассказал о программе модернизации "Моя школа"

Сергей Собянин открыл обновленную школу на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более шести тысяч предложений москвичей реализовали за десять лет работы платформы "Город идей". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Технические специальности становятся популярнее среди московских абитуриентов, сообщили столичные власти.

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Московском регионе до вечера среды, 4 сентября. О погодных условиях сообщили синоптики.

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