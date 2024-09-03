Новости часа: "Город идей" собрал предложения москвичей о культурной жизни столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более шести тысяч предложений москвичей реализовали за десять лет работы платформы "Город идей". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Технические специальности становятся популярнее среди московских абитуриентов, сообщили столичные власти.

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Московском регионе до вечера среды, 4 сентября. О погодных условиях сообщили синоптики.